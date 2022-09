Dopyt v Číne a USA zvýšil export švajčiarskych hodiniek o takmer 15 %

Bern 20. septembra (TASR) - Vývoz švajčiarskych hodiniek sa minulý mesiac zvýšil o takmer 15 %, k čomu prispel dopyt na kľúčových trhoch Číny a USA. Výrazne však vzrástol aj export do Japonska. Informovali o tom portály diamonds.net a RTTNews.



Švajčiarsko vyviezlo v auguste hodinky v celkovej hodnote 1,74 miliardy švajčiarskych frankov (1,80 miliardy eur), uviedla Federácia švajčiarskych výrobcov hodiniek. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 14,7 %.



Výsledky podporil zvýšený dopyt na americkom a čínskom trhu, kam Švajčiarsko vyviezlo hodinky za 261,8 milióna CHF, respektíve 261,6 milióna CHF. V prípade Spojených štátov sa export zvýšil medziročne o 23 % a v prípade Číny o 15 %.



Výrazne sa zvýšil aj vývoz do Japonska, ktoré v rebríčku najväčších trhov pre švajčiarskych výrobcov hodiniek preskočilo Hongkong. Export švajčiarskych hodiniek na japonský trh vzrástol v auguste o 48 % na 115,2 milióna CHF.



Naopak, export do Hongkongu klesol o 8 % na 113,3 milióna CHF. Zvýšil sa však do európskych krajín, a to v priemere o 11 %.



Vysoký záujem bol najmä o hodinky v hodnote do 200 CHF. Dopyt po nich vzrástol až o 44 %. Výrazne rástol aj dopyt po prémiových hodinkách v hodnote nad 3000 CHF. Ten vzrástol o 20 %. Naopak, záujem o hodinky v hodnote od 200 do 500 CHF o 26 % klesol.



Za osem mesiacov roka vyviezli Švajčiari hodinky celkovo za 15,87 miliardy CHF. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 12 %.



(1 EUR = 0,9658 CHF)