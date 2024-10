Dopyt v Číne pomohol Adidasu zvýšiť kvartálny zisk o viac než 70 %

Herzogenaurach 29. októbra (TASR) - Nemecký výrobca športovej obuvi a oblečenia Adidas zaznamenal za 3. štvrťrok rast zisku o vyše 70 %, k čomu prispeli najmä dobré výsledky na čínskom trhu. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters a portál RTTNews. Tie sa odvolali na spresnené údaje, ktoré firma zverejnila v utorok po tom, ako pred dvomi týždňami oznámila predbežné údaje.



Spoločnosť uviedla, že čistý zisk dosiahol za obdobie júl až september 443 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 71 %. Výrazne sa zvýšil aj prevádzkový zisk. Dosiahol 598 miliónov eur, zatiaľ čo pred rokom predstavoval 409 miliónov eur.



Tržby dosiahli 6,44 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu roka 2023 to znamená rast o 7,3 %. Navyše, tržby nezahrnujúce kurzové vplyvy sa zvýšili o 10 %.



Výsledky výrazne ovplyvnil zvýšený dopyt v Číne. Adidas tak dokázal uspieť na trhu, na ktorom iné spoločnosti zaznamenávajú pokles tržieb. Tržby bez kurzových vplyvov vzrástli v Číne o 9 % na 946 miliónov eur. To sú najvyššie kvartálne tržby spoločnosti na tomto trhu od začiatku roka 2022.



Adidas otvoril do konca 3. štvrťroka v menších čínskych mestách viac než 200 obchodov. Ako uviedol, do konca tohto roka ich počet chce dostať na 300.