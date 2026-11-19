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Dopyt zahraničných investorov po dlhopisoch z USA v septembri klesol
Japonsko znížilo hodnotu amerických cenných papierov vo svojom portfóliu medzimesačne o 0,5 % na 1,063 bilióna USD.
Autor TASR
New York 19. novembra (TASR) - Po augustovom miernom raste dopyt zahraničných investorov po amerických dlhopisoch v septembri klesol, pod čo sa podpísali najväčší držitelia - Japonsko, Británia a Čína. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila údaje amerického ministerstva financií.
Ministerstvo oznámilo, že hodnota amerických cenných papierov v portfóliu najväčších zahraničných investorov dosiahla v septembri 9,241 bilióna USD (8,43 bilióna eur), zatiaľ čo v auguste predstavovala 9,317 bilióna USD. V medziročnom porovnaní sa však hodnota amerických dlhopisov v portfóliu zahraničných investorov zvýšila o 0,3 %. Rekord predstavoval mesiac február, keď zahraniční investori držali vo svojom portfóliu americké cenné papiere v hodnote 9,487 bilióna USD.
Japonsko znížilo hodnotu amerických cenných papierov vo svojom portfóliu medzimesačne o 0,5 % na 1,063 bilióna USD. To znamená pokles piaty mesiac v rade a najnižšiu úroveň od decembra 2024. Naďalej však zostalo najväčším zahraničným držiteľom, pričom maximum zaznamenalo v novembri 2021. Vtedy držalo Japonsko vo svojom portfóliu americké dlhopisy v celkovej hodnote 1,325 bilióna USD.
Británia, druhý najväčší zahraničný držiteľ amerických cenných papierov, znížila ich hodnotu vo svojom portfóliu na 985 miliárd USD z 994,5 miliardy USD v predchádzajúcom mesiaci.
Najvýraznejší pokles bol zaznamenaný v prípade Číny, ktorá je trojkou v tomto smere. Hodnotu amerických cenných papierov vo svojom portfóliu znížila v septembri medzimesačne o 4,5 % na 563,9 miliardy USD. To znamená pokles štvrtý mesiac po sebe, pričom septembrová hodnota dlhopisov v čínskom portfóliu dosiahla najnižšiu úroveň od júla 2008.
(1 EUR = 1,0968 USD)
Ministerstvo oznámilo, že hodnota amerických cenných papierov v portfóliu najväčších zahraničných investorov dosiahla v septembri 9,241 bilióna USD (8,43 bilióna eur), zatiaľ čo v auguste predstavovala 9,317 bilióna USD. V medziročnom porovnaní sa však hodnota amerických dlhopisov v portfóliu zahraničných investorov zvýšila o 0,3 %. Rekord predstavoval mesiac február, keď zahraniční investori držali vo svojom portfóliu americké cenné papiere v hodnote 9,487 bilióna USD.
Japonsko znížilo hodnotu amerických cenných papierov vo svojom portfóliu medzimesačne o 0,5 % na 1,063 bilióna USD. To znamená pokles piaty mesiac v rade a najnižšiu úroveň od decembra 2024. Naďalej však zostalo najväčším zahraničným držiteľom, pričom maximum zaznamenalo v novembri 2021. Vtedy držalo Japonsko vo svojom portfóliu americké dlhopisy v celkovej hodnote 1,325 bilióna USD.
Británia, druhý najväčší zahraničný držiteľ amerických cenných papierov, znížila ich hodnotu vo svojom portfóliu na 985 miliárd USD z 994,5 miliardy USD v predchádzajúcom mesiaci.
Najvýraznejší pokles bol zaznamenaný v prípade Číny, ktorá je trojkou v tomto smere. Hodnotu amerických cenných papierov vo svojom portfóliu znížila v septembri medzimesačne o 4,5 % na 563,9 miliardy USD. To znamená pokles štvrtý mesiac po sebe, pričom septembrová hodnota dlhopisov v čínskom portfóliu dosiahla najnižšiu úroveň od júla 2008.
(1 EUR = 1,0968 USD)