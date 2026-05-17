< sekcia Ekonomika
Doručenie domov alebo do boxu? Toto si volia zákazníci podľa DPD
Zákazníci internetových obchodov využívajúcich služby DPD si okrem doručenia priamo na adresu môžu vybrať z 3690 výdajných bodov po celom Slovensku, kde si môžu balík vyzdvihnúť.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. mája (TASR) - Stále viac zákazníkov internetových obchodov uprednostňuje vyzdvihnutie objednávky v samoobslužnom boxe alebo na odbernom mieste pred doručením domov. Podľa posledného prieskumu E-shopper Barometer 70 % pravidelných nakupujúcich volí doručenie mimo domova, teda na odberné miesta a do samoobslužných boxov, informovala kuriérska spoločnosť DPD.
Ľudia si tak môžu zvoliť miesto vyzdvihnutia a notifikácia v mobilnej aplikácii ich upozorní, keď je ich balík pripravený. Zásielku si vyzdvihnú vtedy, keď im to vyhovuje, napríklad cestou z práce alebo na nákup. Samoobslužné boxy sú navyše dostupné sedem dní v týždni, 24 hodín denne, kupujúci tak nemusia byť viazaní na príchod kuriéra.
„Zákazníci chcú mať možnosť výberu, kedy, kde a ako si vyzdvihnú svoj balík. Spolupráca a zdieľanie kapacít zároveň umožňuje využívať existujúcu infraštruktúru efektívne a s ohľadom na verejný priestor,“ uviedol generálny riaditeľ DPD na Slovensku Peter Pavuk.
Zákazníci internetových obchodov využívajúcich služby DPD si okrem doručenia priamo na adresu môžu vybrať z 3690 výdajných bodov po celom Slovensku, kde si môžu balík vyzdvihnúť. Majú k dispozícii 782 odberných miest Pickup v zmluvných predajniach a 2908 vlastných a partnerských samoobslužných schránok.
Výdajná sieť bola vybudovaná na princípe otvorenej spolupráce. DPD postupne rozšírila doručovanie do rôznych boxových sietí - nadviazala spoluprácu s Alzaboxmi a balíkoboxmi Slovenskej pošty a následne ako prvá prepravná spoločnosť na Slovensku spustila doručovanie do Z-BOXov spoločnosti Packeta. Paralelne DPD rozvíja aj vlastnú sieť Pickup boxov.
DPD na Slovensku je súčasťou skupiny Geopost, ktorá aktuálne prevádzkuje viac ako 150.000 výdajných miest po celej Európe.
Ľudia si tak môžu zvoliť miesto vyzdvihnutia a notifikácia v mobilnej aplikácii ich upozorní, keď je ich balík pripravený. Zásielku si vyzdvihnú vtedy, keď im to vyhovuje, napríklad cestou z práce alebo na nákup. Samoobslužné boxy sú navyše dostupné sedem dní v týždni, 24 hodín denne, kupujúci tak nemusia byť viazaní na príchod kuriéra.
„Zákazníci chcú mať možnosť výberu, kedy, kde a ako si vyzdvihnú svoj balík. Spolupráca a zdieľanie kapacít zároveň umožňuje využívať existujúcu infraštruktúru efektívne a s ohľadom na verejný priestor,“ uviedol generálny riaditeľ DPD na Slovensku Peter Pavuk.
Zákazníci internetových obchodov využívajúcich služby DPD si okrem doručenia priamo na adresu môžu vybrať z 3690 výdajných bodov po celom Slovensku, kde si môžu balík vyzdvihnúť. Majú k dispozícii 782 odberných miest Pickup v zmluvných predajniach a 2908 vlastných a partnerských samoobslužných schránok.
Výdajná sieť bola vybudovaná na princípe otvorenej spolupráce. DPD postupne rozšírila doručovanie do rôznych boxových sietí - nadviazala spoluprácu s Alzaboxmi a balíkoboxmi Slovenskej pošty a následne ako prvá prepravná spoločnosť na Slovensku spustila doručovanie do Z-BOXov spoločnosti Packeta. Paralelne DPD rozvíja aj vlastnú sieť Pickup boxov.
DPD na Slovensku je súčasťou skupiny Geopost, ktorá aktuálne prevádzkuje viac ako 150.000 výdajných miest po celej Európe.