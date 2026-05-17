Nedela 17. máj 2026
Doručenie domov alebo do boxu? Toto si volia zákazníci podľa DPD

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Zákazníci internetových obchodov využívajúcich služby DPD si okrem doručenia priamo na adresu môžu vybrať z 3690 výdajných bodov po celom Slovensku, kde si môžu balík vyzdvihnúť.

Bratislava 17. mája (TASR) - Stále viac zákazníkov internetových obchodov uprednostňuje vyzdvihnutie objednávky v samoobslužnom boxe alebo na odbernom mieste pred doručením domov. Podľa posledného prieskumu E-shopper Barometer 70 % pravidelných nakupujúcich volí doručenie mimo domova, teda na odberné miesta a do samoobslužných boxov, informovala kuriérska spoločnosť DPD.

Ľudia si tak môžu zvoliť miesto vyzdvihnutia a notifikácia v mobilnej aplikácii ich upozorní, keď je ich balík pripravený. Zásielku si vyzdvihnú vtedy, keď im to vyhovuje, napríklad cestou z práce alebo na nákup. Samoobslužné boxy sú navyše dostupné sedem dní v týždni, 24 hodín denne, kupujúci tak nemusia byť viazaní na príchod kuriéra.

„Zákazníci chcú mať možnosť výberu, kedy, kde a ako si vyzdvihnú svoj balík. Spolupráca a zdieľanie kapacít zároveň umožňuje využívať existujúcu infraštruktúru efektívne a s ohľadom na verejný priestor,“ uviedol generálny riaditeľ DPD na Slovensku Peter Pavuk.

Zákazníci internetových obchodov využívajúcich služby DPD si okrem doručenia priamo na adresu môžu vybrať z 3690 výdajných bodov po celom Slovensku, kde si môžu balík vyzdvihnúť. Majú k dispozícii 782 odberných miest Pickup v zmluvných predajniach a 2908 vlastných a partnerských samoobslužných schránok.

Výdajná sieť bola vybudovaná na princípe otvorenej spolupráce. DPD postupne rozšírila doručovanie do rôznych boxových sietí - nadviazala spoluprácu s Alzaboxmi a balíkoboxmi Slovenskej pošty a následne ako prvá prepravná spoločnosť na Slovensku spustila doručovanie do Z-BOXov spoločnosti Packeta. Paralelne DPD rozvíja aj vlastnú sieť Pickup boxov.

DPD na Slovensku je súčasťou skupiny Geopost, ktorá aktuálne prevádzkuje viac ako 150.000 výdajných miest po celej Európe.
