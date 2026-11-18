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Doručovacie služby GLS a DPA plánujú zlúčenie svojich aktivít
Spoločnosť GLS Logistics so sídlom v Neuensteine v spolkovej krajine Hesensko je súčasťou skupiny GLS - sesterskej spoločnosti britskej poštovej služby Royal Mail.
Autor TASR
Neuenstein 18. novembra (TASR) - Doručovacia služba GLS plánuje v Nemecku zlúčenie so svojím konkurentom, spoločnosťou DPD. Obe firmy v stredu potvrdili založenie spoločného podniku, do ktorého vkladajú svoje nemecké aktíva v oblasti doručovania balíkov. Vlastník GLS bude v novom subjekte držať 80-percentný podiel, zatiaľ čo majiteľovi DPD zostane 20 %. Fúzia ešte podlieha štandardnému schvaľovaciemu procesu zo strany regulačných orgánov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Spoločnosť GLS Logistics so sídlom v Neuensteine v spolkovej krajine Hesensko je súčasťou skupiny GLS - sesterskej spoločnosti britskej poštovej služby Royal Mail. Oba subjekty vlastní prostredníctvom holdingovej spoločnosti český investor Daniel Křetínský. Do jeho podnikateľského impéria patria aj podiely vo veľkoobchodnej spoločnosti Metro a energetickej skupine TotalEnergies.
Spoločnosť DPD v súčasnosti vlastní firma Geopost, dcéra francúzskej pošty La Poste. Sídlo DPD Germany sa nachádza v Aschaffenburgu v spolkovej krajine Bavorsko.
Nový spoločný podnik plánuje v Nemecku v nasledujúcich rokoch investovať 500 miliónov eur. Značka DPD má z nemeckého trhu zmiznúť. Skratka pôvodne znamenala „Deutscher Paketdienst“ (Nemecká balíková služba). Podnik začal neskôr vystupovať pod názvom „Dynamic Parcel Distribution“. Nová spoločnosť bude pôsobiť pod značkou GLS. Očakáva sa, že dosiahne ročný obrat viac ako štyri miliardy eur a ročne zrealizuje 700 miliónov doručení.
Spoločnosť GLS Logistics so sídlom v Neuensteine v spolkovej krajine Hesensko je súčasťou skupiny GLS - sesterskej spoločnosti britskej poštovej služby Royal Mail. Oba subjekty vlastní prostredníctvom holdingovej spoločnosti český investor Daniel Křetínský. Do jeho podnikateľského impéria patria aj podiely vo veľkoobchodnej spoločnosti Metro a energetickej skupine TotalEnergies.
Spoločnosť DPD v súčasnosti vlastní firma Geopost, dcéra francúzskej pošty La Poste. Sídlo DPD Germany sa nachádza v Aschaffenburgu v spolkovej krajine Bavorsko.
Nový spoločný podnik plánuje v Nemecku v nasledujúcich rokoch investovať 500 miliónov eur. Značka DPD má z nemeckého trhu zmiznúť. Skratka pôvodne znamenala „Deutscher Paketdienst“ (Nemecká balíková služba). Podnik začal neskôr vystupovať pod názvom „Dynamic Parcel Distribution“. Nová spoločnosť bude pôsobiť pod značkou GLS. Očakáva sa, že dosiahne ročný obrat viac ako štyri miliardy eur a ročne zrealizuje 700 miliónov doručení.