Doručovateľská služba Glovo musí v Taliansku zamestnať 40.000 vodičov
Milánska prokuratúra začiatkom tohto mesiaca uvalila na spoločnosť Foodinho, taliansku pobočku španielskej siete Glovo, súdny dohľad.
Autor TASR
Miláno 20. februára (TASR) - Talianska dcérska spoločnosť španielskej doručovateľskej služby Glovo musí na základe súdneho rozhodnutia upraviť pracovné pomery 40.000 vodičov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Milánska prokuratúra začiatkom tohto mesiaca uvalila na spoločnosť Foodinho, taliansku pobočku španielskej siete Glovo, súdny dohľad. Jej generálneho riaditeľa zároveň vyšetruje pre podozrenie z vykorisťovania pracovníkov. Spoločnosť Glovo patrí pod nemeckú skupinu Delivery Hero. Sudca v Miláne rozhodnutie prokuratúry vo štvrtok (19. 2.) potvrdil a súdom vymenovaného správcu poveril, aby zabezpečil zamestnávanie vodičov v súlade so zákonom. Správca zároveň dostal právomoc rozhodovať, ak to bude potrebné, aj proti vôli vedenia.
Podľa dekrétu o nariadení súdneho dohľadu boli vodiči platení pod hranicou chudoby, v priemere vo výške 2,50 eura za doručenie. V niektorých prípadoch bola mzda o viac ako 75 % nižšia v porovnaní s hranicou chudoby, uvádza sa v dokumente, ktorý obsahuje aj svedectvá 39 imigrantských pracovníkov.
