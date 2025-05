Dostatočná diverzifikácia najlepšie chráni investorov pred poklesmi

Bratislava 18. mája (TASR) - Dostatočne široká diverzifikácia je pri investovaní najlepšou ochranou pred nezvratnými poklesmi. Či už ide o tradičné alebo indexové podielové fondy, pravidlá tvorby ich zloženia zabezpečia, že v portfóliách budú mať prítomné top spoločnosti. To je dôvod, prečo práve poklesy podobné dnešným prinášajú príležitosti na dodatočný výnos z mimoriadnych príspevkov do investície. Informovala o tom spoločnosť Swiss Life Select Slovensko.



„Rovnako pravidelnosť a predovšetkým dlhodobosť pri investovaní ochraňuje pred následkami poklesov cien na trhu. Pravidelnosťou sa nakupuje bez ohľadu na aktuálny stav a priemeruje sa tým nákupná cena. Z dlhodobého hľadiska sú investície ziskovou záležitosťou. Stačí pohľad do minulosti. Aktuálne ceny sú na úrovni cien spred poldruha roku. Päťročné investície majú aj po poklese zisk na úrovni 70 - 80 %. Dvadsaťpäť rokov trvania investície prinieslo aj po súčasnom prepade trhov výnos 250 %,“ priblížili odborníci.



Investori sa podľa ich slov nemajú čoho pri dlhodobom a pravidelnom investovaní a pri dostatočnej diverzifikácii obávať. Spoločnosť zároveň skonštatovala, že využitie súčasného poklesu na dodatočný vklad do investície má zmysel, no netreba mať prehnané očakávania.



„Mimoriadna stovka prinesie pár desiatok možno sto eur dodatočného výnosu. Zaujímavý zárobok na mimoriadnom vklade prinesie nie mierne zvýšený pravidelný príspevok, ale napríklad desatina objemu investície. Samozrejme, aj tento vklad je spojený s investičnými rizikami,“ doplnila spoločnosť.