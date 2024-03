Dostupnosť a spotreba základných potravín na Slovensku nie je ohrozená

Bratislava 20. marca (TASR) - Dostupnosť a spotreba základných potravín v SR nie je ohrozená. Vyplýva to aktualizácie Analýzy cenového vývoja základných druhov potravín z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.



"Cieľom analýzy bola aktualizácia zistení o existencii mimoriadnej trhovej situácie s priamym vplyvom na ceny základných potravín na tuzemskom trhu, ohrozujúcim ich cenovú stabilitu alebo dostupnosť. Vzhľadom na daný cieľ aktualizácia analýzy preukázala, že nie je ohrozená dostupnosť a spotreba základných potravín," priblížil rezort financií.



"Vzhľadom na tieto zistenia považujeme realizáciu opatrení na podporu cenovej stability a dostupnosti základných potravín, ktoré boli súčasťou Analýzy cenového vývoja základných druhov potravín 2/2023, za dostatočnú," dodalo MF SR.



Tempo rastu cien potravín na Slovensku sa podľa aktualizovanej analýzy v roku 2023 stabilizovalo, k čomu prispel pokles cien energií a poľnohospodárskych komodít na svetových trhoch. Od apríla do konca roku 2023 zostali spotrebiteľské ceny potravín na Slovensku v priemere nezmenené.



Rezort financií pripomenul, že medzinárodné porovnanie cien vo vertikále v predchádzajúcej analýze naznačovalo na Slovensku nezvyčajne vysokú cenu masla, vajec a syru Eidam. Nové údaje zo skenerov pokladní síce ukazujú, že skutočne zaplatené ceny boli nižšie, no napriek tomu boli v porovnaní s ČR skutočné zaplatené ceny vajec na Slovensku v januári vyššie o 20 % a ceny syru Eidam vyššie o 12 %.