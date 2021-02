Dostupnosť brigád podľa portálu Profesia výraznejšie klesla

Bratislava 19. februára (TASR) – Dostupnosť pracovných ponúk pre študentov je nižšia. Počet brigád klesol výraznejšie ako iné pracovné úväzky. Upozornila na to hovorkyňa portálu Profesia.sk Nikola Richterová.



Legislatívna zmena, vďaka ktorej si od marca budú môcť privyrobiť aj mladiství od 15 rokov, teda podľa portálu prichádza práve v čase, kedy je dostupnosť práce tohto typu výrazne obmedzená. Koronakríza totiž ovplyvnila aj brigádnické pozície. Za celý rok 2020 bolo na portáli uverejnených 3584 brigádnických ponúk, čo je oproti roku 2019 pokles až o tretinu.



"Môžeme tak vidieť, že medziročný prepad je pri brigádach výraznejší, ako je to pri iných typoch úväzkov. Kým počet brigád klesol v roku 2020 takmer o 34 %, pri plnom úväzku to bolo necelých 28 %," spresnila Richterová.



Trh práce sa síce v roku 2021 postupne preberá, na počte brigád sa to až tak neodzrkadľuje. Od nového roka do 14. februára firmy uverejnili zatiaľ 125 brigádnických ponúk. Platí preto, že podniky si môžu vyberať z vyššieho počtu uchádzačov.



Zamestnávatelia hľadajú brigádnikov najčastejšie na pozície v obchode, administratíve, pomocných prácach, cestovnom ruchu či gastre. Vlani a na začiatku tohto roka firmy hľadali najviac študentov stredných škôl na posty predavač, pokladník, pomocný pracovník, anketár, čašník, dokladač tovaru, skladník, administratívny pracovník. Pre vysokoškolákov bolo na portáli najviac ponúk na posty administratívny pracovník, asistent, recepčná, predavač, HR asistent, programátor, finančný analytik a pokladník.



Čiastočne sa to zhoduje aj s tým, čo mladí ľudia najčastejšie hľadajú. Neplnoletí Slováci od 15 do 17 rokov mali najčastejšie záujem o pozície predavač, pokladník, pomocný pracovník, čašník, skladník, dokladač tovaru, robotník a pracovník rýchleho občerstvenia.