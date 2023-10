Dostupnosť bývania na Slovensku sa v 2. štvrťroku mierne zlepšila

Bratislava 15. októbra (TASR) - Pokles cien nehnuteľností v spojení s rastom nominálnych miezd vyústil v 2. štvrťroku tohto roka do mierneho zlepšenia dostupnosti bývania. Konštatovala to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnom jesennom vydaní prehľadu ekonomického a menového vývoja SR.



Index dostupnosti bývania (HAI) sa podľa NBS v tomto období zlepšil o 1,5 bodu, pričom ak by sa úrokové sadzby nezmenili, posun by bol výraznejší. Ukazovateľ sa najviditeľnejšie skorigoval v krajoch s najvýraznejším cenovým poklesom - Prešovskom, Košickom a Trenčianskom kraji. Výpočet indexu je založený na tzv. primeranom príjme, ktorý vychádza z aktuálnej priemernej výšky splátky hypotéky, pri zohľadnení aktuálnych cien nehnuteľností a úrokových mier. Primeraný príjem sa následne porovnáva s úrovňou miezd v jednotlivých regiónoch.



Ponukové ceny nehnuteľností na bývanie sa v 2. kvartáli oproti predchádzajúcemu štvrťroku znížili o 2,3 %. "Poklesli najmä ceny bytov, kým ceny domov stagnovali. Najvýraznejšie zlacňovanie zaznamenal Prešovský, Košický a Trenčiansky kraj. Ceny nehnuteľností neklesli v Trnavskom a Nitrianskom kraji, v ktorých domy tvoria výraznú časť ponuky," priblížila centrálna banka s tým, že od cenového vrcholu v júli 2022 ponukové ceny bývania klesli o 9 %.



Pokračujúce ochladenie na realitnom trhu spolu s vývojom ekonomických veličín spôsobilo ďalší pokles hodnoty tzv. kompozitného indexu. Ten slúži na vyhodnotenia vplyvu cien nehnuteľností na finančnú a ekonomickú stabilitu na Slovensku. V porovnaní s predchádzajúcimi štvrťrokmi sa však hodnota tohto indexu znížila už len mierne.



"Dôvodom je predovšetkým spomalenie cenového poklesu, ale aj zastavenie rastu nájomného. Naďalej však platí, že ceny nehnuteľností pokračujú v poklese, zatiaľ čo nominálny príjem rastie a celková inflácia len postupne pribrzďuje. Nožnice medzi vývojom realitného trhu a ekonomickými fundamentmi zostávajú roztvorené," konštatovala NBS.



Množstvo dokončených bytov v SR zostáva vysoké, naopak, začatých stavieb výrazne ubudlo. Výsledkom je postupný pokles počtu aktuálne rozostavaných bytov, v predchádzajúcom roku charakterizovaný ako rekordne vysoký. Tieto nehnuteľnosti sa postupne dostávajú na trh, čím prispievajú k cenovému poklesu, vysvetlila centrálna banka.



"Počet vydaných stavebných povolení bol v 2. štvrťroku o 26 % nižší ako v rovnakom období minulého roku. Podobná situácia je aj v prípade začatých bytov. Dá sa očakávať, že súčasný vývoj môže byť v budúcnosti v niektorých regiónoch zdrojom tlakov na rast cien nehnuteľností," dodala NBS.