Dostupnosť bývania sa zhoršila, ceny porastú aj v budúcom roku
Najvýraznejšie zdraželi dvojizbové a trojizbové byty v krajských mestách.
Autor TASR
Bratislava 26. decembra (TASR) - Ceny nehnuteľností na Slovensku v roku 2025 rástli, niekde aj o 10 až 15 %. Dostupnosť bývania sa zhoršila. Ponuka zostávala nízka, no dopyt sa výrazne zvýšil najmä vo väčších mestách, informovala v komentári k vývoju na realitnom trhu riaditeľka FinGO reCloud Róberta Mecková.
„Postupne sa začali vracať na trh záujemcovia o investičné nehnuteľnosti, hoci časť developerských projektov zostala pre vysoké náklady a celkovú neistotu odložená. V niektorých regiónoch rástli ceny aj vďaka príchodu väčších zamestnávateľov, napríklad v okolí Košíc,“ uviedla Mecková.
Najvýraznejšie zdraželi dvojizbové a trojizbové byty v krajských mestách. Najrýchlejšie rástli ceny novostavieb a bytov v dobrom technickom stave a po kompletnej rekonštrukcii.
Dostupnosť bývania sa v roku 2025 naďalej zhoršovala. Ceny rástli rýchlejšie než mzdy, a reálna šanca kúpiť si vlastnú nehnuteľnosť bola pre mnohých ešte nižšia než v minulosti. Hypotéky síce mierne zlacneli, no stále sú drahšie než pred rastom sadzieb. Zároveň klesala ponuka bytov v mestách. „Najsilnejšie to pocítili mladí ľudia. Kto mal problém kúpiť bývanie v rokoch 2023 alebo 2024, v roku 2025 to mal ešte náročnejšie,“ upozornila Mecková.
Výstavba nových bytov bola v roku 2025 mimoriadne slabá. Počet povolených aj rozostavaných bytov bol najnižší za posledných desať rokov. Developeri odkladali projekty pre vysoké stavebné náklady, drahé úvery a ekonomickú neistotu, pričom časť projektov sa spomalila alebo zastavila ešte pred štartom.
Rok 2025 priniesol rast nájmov na celom Slovensku. V Košiciach, Prešove, Poprade či Žiline stúpli o 10 až 15 %. Najväčší dopyt bol po jednoizbových a dvojizbových bytoch. „Rast nájmov podporila najmä nedostupnosť vlastného bývania. Mnohí ľudia nemali možnosť kúpiť nehnuteľnosť, a tak zostávali v prenájme. Dopyt zvyšoval aj prílev pracujúcich a študentov do miest. Ponuka nájomných bytov zostala nízka, investori často volili predaj namiesto prenajímania a štátne nájomné bývanie prakticky neexistuje,“ pokračovala Mecková.
V roku 2026 sa očakáva pokračovanie rastu cien, no už miernejšieho než v roku 2025. Byty v dobrých lokalitách môžu zdražieť o 3 až 6 %, novostavby o 5 až 8 %, keďže výstavba zostáva poddimenzovaná a dopyt pretrváva. Ceny starších nehnuteľností a domov či bytov v menej atraktívnych lokalitách budú pravdepodobne stagnovať.
„Rast by mal pokračovať aj pri nájmoch, najmä pri malých bytoch. V závislosti od konkrétneho mesta sa očakáva zvýšenie cien približne o 5 až 10 %,“ dodala Mecková. Úroky na hypotékach podľa nej totiž stále nie sú tam, kde boli pred pár rokmi, a ponuka prenájmov zostáva slabá.
