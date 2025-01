Je dostupný formulár na daňové priznanie k dani z príjmov

Bratislava 27. januára (TASR) - Na webovej stránke finančnej správy (FS) je už dostupný elektronický formulár na daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb (FO) za rok 2024. V pondelok o tom informoval hovorca FS Daniel Súkup.



"Elektronický formulár daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2024 je nastavený tak, že po zadaní potrebných údajov do formulára, premietne automaticky tieto údaje do príslušných riadkov. Ide o spoľahlivú pomôcku pre daňové subjekty, ktorá zaručí, že daňové priznanie bude vyplnené správne. Elektronický formulár totiž vykoná aj logické kontroly a na prípadné chyby daňovníka upozorní," uviedla FS.



Na portáli FS nájdu ľudia elektronický formulár pre daň z príjmov fyzických osôb typu A, ak majú zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, alebo typu B, ak majú okrem príjmu zo zamestnania aj iné príjmy, napríklad z podnikania, samostatne zárobkovej činnosti či z prenájmu. Elektronické formuláre sú dostupné bezplatne pre širokú verejnosť, pričom je možné ich po vyplnení vytlačiť do papierovej podoby.



"Použitie elektronického formulára výrazne zjednodušuje daňovníkovi vyplnenie daňového priznania. Po zadaní údajov o výške dosiahnutých jednotlivých príjmoch a k nim prislúchajúcich výdavkoch a údajov relevantných pre uplatnenie napríklad nezdaniteľných častí základu dane, daňového bonusu na vyživované dieťa, daňového bonusu na zaplatené úroky, daňovej straty a podobne, formulár po kliknutí na príslušný riadok daňového priznania automaticky vypočíta hodnotu na danom riadku," uzavrela FS.