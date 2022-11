Dotácia na sociálnu prácu má znížiť chudobu a sociálne vylúčenie

Bratislava 29. novembra (TASR) - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR môže od utorka žiadať o príspevok na výkon sociálnej práce zamestnancami úradov práce. Cieľom je podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť najznevýhodnenejších a najohrozenejších osôb v spoločnosti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zverejnilo výzvu na finančný príspevok Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny II vo výške takmer 15,3 milióna eur. Informoval o tom v utorok rezort práce.



Financie sú podľa ich slov určené na znižovanie rizika chudoby a sociálneho vylúčenia, podporu rovnakých príležitostí a zvýšenie účasti najznevýhodnenejších a najohrozenejších osôb v spoločnosti, ako aj na zvyšovanie ich zamestnateľnosti. Ide o pokračovanie komplexného prístupu v poskytovaní pomoci a poradenstva v oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ako aj v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK).



Cieľovou skupinou sú deti a mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie ani v zamestnaní či zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy, ďalej rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny, nízkopríjmové domácnosti; osoby so zdravotným postihnutím, marginalizované skupiny, jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením, zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v prevencii diskriminácie alebo sociálneho začlenenia, deti, plnoleté fyzické osoby a napríklad rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia SPODaSK, upresnilo MPSVR.



Projekt bude podľa ich slov prebiehať od začiatku decembra do konca budúceho roku v operačnom programe Ľudské zdroje Podpora profesionalizácie sociálnej práce a iných odborných činností v prirodzenom prostredí, otvorenom prostredí, náhradnom prostredí a na komunitnej úrovni, napr. terénna sociálna práca a komunitné centrá.