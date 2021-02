Dotácie na nájomné počas druhej vlny presiahli úroveň 13 mil. eur

Bratislava 24. februára (TASR) - Pomoc s nájomným je podľa vicepremiéra a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) rýchla a efektívna, peniaze rezort posiela už do piatich dní. Podnikateľom, ktorých prevádzky zasiahla druhá vlna pandémie nového koronavírusu, už schválil rezort vyše 9000 žiadostí a vyplatil tak viac ako 13 miliónov eur. Informoval o tom v stredu tlačový odbor Ministerstva hospodárstva (MH) SR.



"Ak je žiadosť správne vyplnená, peniaze odchádzajú podnikateľom v priemere už do piatich dní od jej podania. Som rád, že sa nám darí poskytovať pomoc veľmi rýchlo a efektívne," komentoval Sulík a dodal, že rezort dostáva denne stovky žiadostí z rôznych segmentov. "Najviac žiadostí na nájomné prichádza z oblasti gastra či fitnescentier. Napriek tomu, že je celý systém od začiatku postavený na dobrovoľnosti a dohode nájomcu s prenajímateľom, o dotácie je vysoký záujem," podotkol Sulík.



Minister pripomenul, že dotácie na nájomné vyhodnotila vlani Národná banka Slovenska (NBS) ako jednu z najefektívnejších pomocí poskytovaných počas koronakrízy.



Nárok na dotácie v druhej vlne pandémie majú nielen podnikatelia, ktorí mali z dôvodu štátom prijatých opatrení zatvorené, ale aj obmedzené prevádzky z dôvodu zákazu vychádzania. Žiadať teda môžu aj tí, ktorí síce mali otvorené, no zákazníci sa do ich prevádzok nemohli dostať. Podnikatelia môžu o dotácie žiadať do 31. marca 2021.



Kompletné znenie výzvy záujemcovia nájdu na webstránke najmy.mhsr.sk. "Žiadatelia o nájomné, ktorí nemajú k dispozícii potrebné technické prostriedky, môžu aj naďalej využiť poradenstvo a pomoc kvalifikovaných pracovníkov Slovak Business Agency (SBA) v klientskych centrách, ktorí im s vyplnením žiadosti poradia," poznamenal tlačový odbor rezortu hospodárstva.



Rezort pripomenul, že podobne ako v rámci dotácií na nájomné počas prvej vlny, aj tentoraz sú oprávnenými žiadateľmi o dotáciu nájomcovia, ktorí o peniaze žiadajú prostredníctvom prenajímateľa. Dotáciu možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na nižšej zľave alebo sa na zľave nedohodnú vôbec, nájomca bude mať možnosť zaplatiť nájomné za obdobie sťaženého užívania v 48-mesačných splátkach po skončení sa mimoriadnej situácie, najneskôr však od 1. apríla 2021. V rámci prvej vlny ministerstvo hospodárstva vyplatilo 19.359 žiadostí v celkovej výške 39.854.243 eur.