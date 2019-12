Dotácie na nákup elektromobilov sa minuli za štyri minúty

Bratislava 16. decembra (TASR) – Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v pondelok spustila opakovanú registráciu žiadateľov o dotáciu na nákup elektromobilov. Problémy z minulého týždňa, keď po krátkom čase skolaboval server, sa nezopakovali a šesť miliónov eur vyčlenených na dotácie sa minulo za necelé štyri minúty. Peniaze po splnení ďalších podmienok dostane 668 žiadateľov, ktorí požiadali o dotáciu na 786 automobilov.



Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vo štvrtok (12. 12.) anulovalo pre technické problémy všetky predchádzajúce registrácie a zvýšilo pre veľký záujem sumu určenú na dotácie z piatich na šesť miliónov eur.



Záujem o dotácie niekoľkonásobne prekračuje objem prostriedkov vyčlenených na podporu nákupu elektromobilov. "K novej registrácii sa pristúpi aj preto, že úvodné minúty ukázali obrovský záujem verejnosti, keď už v priebehu pár minút stránka zaznamenala 8000 návštevníkov," uviedlo minulý týždeň MH. V pondelok už bolo v čase otvorenia registrácie pripojených na stránke chcemelektromobil.sk asi 3000 ľudí.



Na nákup nového vozidla s čisto elektrickým pohonom bolo možné získať príspevok 8000 eur, v prípade plug-in hybridu to je 5000 eur. Podporu by tak mohlo získať maximálne 750 vozidiel na čisto elektrický pohon, resp. 1200 plug-in hybridov.



Elektronická online registrácia je prvým krokom k úspešnému získaniu dotácie. Rezort hospodárstva podpíše s úspešnými žiadateľmi zmluvu o poskytnutí dotácie. Tí budú mať 12 mesiacov na to, aby si kúpili auto a následne im štát dotáciu refunduje. Automobil budú musieť vlastniť minimálne dva roky a nebudú môcť využiť leasing. Fyzická osoba nepodnikateľ a subjekty verejnej samosprávy mali možnosť získať podporu na jedno vozidlo, podnikateľov bude obmedzovať maximálna povolená výška dotácií od štátu v súlade s legislatívou EÚ. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bolo možné získať dotáciu, je 50.000 eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH).