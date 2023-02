Dotácie na obedy by sa mali vrátiť, budú vraj aj rozpočtovo kryté

Bratislava 7. februára (TASR) - Dotácie na obedy detí v materských a základných školách sa majú od mája tohto roka obnoviť. Návrh na túto úpravu predložila poslankyňa Petra Krištúfková (Sme rodina) ako pozmeňujúci návrh k novele zákona o pomoci v hmotnej núdzi, o ktorej v 2. čítaní rokuje Národná rada (NR) SR. Tohtoročné náklady štátu na toto opatrenie by mali dosiahnuť 110 miliónov eur, ktoré budú podľa bývalého ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) rozpočtovo kryté.



"Navrhuje sa opätovné zavedenie plošného poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vzhľadom na neustále sa zvyšujúce životné náklady domácností s deťmi ako energie, potraviny a v poslednom období aj zvýšenie cien stravovania detí v školách z dôvodu úpravy finančných pásiem na nákup potravín na jedlo v školskej jedálni, ako aj režijných nákladov v školských jedálňach," vysvetlila Krištúfková.



Dotácia by mala predstavovať 1,4 eura pre materské školy, 2,1 eura pre prvý stupeň a 2,3 eura pre druhý stupeň základných škôl. Rodič bude podľa návrhu musieť o poskytnutie dotácie požiadať pri zápise dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni.



Matovič v reakcii vyhlásil, že takáto úprava je voči rodinám fér. OĽANO v minulosti kritizovalo možné vysoké náklady na dotácie na obedy. Došlo však k dohode s hnutím Sme rodina na ich krytí. "Dohodli sme sa, že tento návrh bude plne krytý novými zdrojmi, ktoré schválime spoločne," avizoval poslanec. Z tohto pohľadu je podľa neho návrh rozpočtovo zodpovedný a takto by sa malo postupovať aj v budúcnosti.



Predkladať takéto zásadné návrhy v parlamente na poslednú chvíľu je podľa poslanca Petra Cmoreja (SaS) nepekný zvyk. Jeho strana má k nemu viaceré otázky a ešte bude zvažovať podporu celej novely. Požiadal preto o posunutie hlasovania na neskorší termín. Jeho stranícky kolega Ondrej Dostál považuje pozmeňujúci návrh za tzv. prílepok, teda zmenu nesúvisiacu s pôvodným návrhom novely. Preto by sa o ňom nemalo ani hlasovať.