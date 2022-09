Dotácie samospráv by nemuseli byť zúčtované do konca rozpočtového roka

Bratislava 21. septembra (TASR) - Dotácie poskytované samosprávami by nemuseli byť zúčtované do konca rozpočtového roka, v ktorom boli poskytnuté. Predpokladá to novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v stredu do druhého čítania.



"Cieľom návrhu zákona je umožniť samosprávnemu kraju, obci, mestu a v prípade Bratislavy a Košíc aj ich mestskej časti, aby v pravidlách, na základe ktorých poskytujú dotácie, upravili spôsob (najmä lehotu) ich zúčtovania s vlastným rozpočtom tak, aby tieto dotácie nemuseli byť zúčtované do konca rozpočtového roka, v ktorom boli poskytnuté. Podmienkou však je, že samospráva nemôže cezročne poskytovať dotácie spôsobom, ktorý by zvyšoval jej celkový dlh," píše sa v dôvodovej správe.



Autori návrhu ozrejmili, že v praxi sa neraz vyskytujú situácie, keď samospráva poskytne dotácie vo forme bežných výdavkov aj na aktivity, ktoré si vyžadujú ohlásenie stavebnému úradu alebo stavebné povolenie, pričom tieto procesy trvajú niekoľko mesiacov. Podotkli, že následne nie je objektívne možné poskytnuté dotácie v danom rozpočtovom roku použiť a už vôbec nie vyúčtovať. "Návrh zákona by tak mal napomôcť samospráve a príjemcom dotácie lepšie využiť poskytnuté dotácie vrátane riadneho a včasného vyúčtovania," tvrdia predkladatelia.



Účinnosť by mohla legislatívna úprava nadobudnúť od 1. decembra.