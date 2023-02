Dotácie na obedy ocenili takmer všetky strany, SaS ich kritizuje

Bratislava 7. februára (TASR) - Novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorá prinesie aj obnovenie dotácie na obedy pre všetky deti v poslednom ročníku materských škôl a na základných školách, podporili pri hlasovaní takmer všetci prítomní poslanci Národnej rady (NR) SR. Obnovenie dotácie ocenila väčšina strán, s týmto krokom nesúhlasí SaS.



"Vyhral zdravý rozum. Vyhrali hlavne deti a rodičia. Nechcem politikárčiť, chcem poďakovať všetkým, je to úspech nás všetkých v NR SR," vyhlásil po hlasovaní predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár. Pozmeňujúci návrh týkajúci sa dotovaných obedov predložila poslankyňa hnutia Petra Krištúfková.



"Mám obrovskú radosť z toho, že sa schválila dotácia na obedy pre deti, že sa schválila v najvyššom piatom finančnom pásme. To znamená, že všetky náklady na suroviny budú po novom hradené štátom. Školy si budú môcť dovoliť poskytnúť obed v tej najvyššej kvalite," priblížila.



Sme rodina sa nakoniec na podpore dohodla aj s hnutím OĽANO, ktoré pôvodne kritizovalo vysoké náklady na toto opatrenie. Tento rok by mali presiahnuť sto miliónov eur. Nakoniec sa však dohodli, že budú kryté rozšírením osobitného odvodu pre regulované subjekty.



"Dnes sme do múru stavby prorodinnej krajiny, prorodinného Slovenska, posadili ďalšiu kľúčovú tehlu. Popri 200 eur na dieťa, ktoré sa skladajú z prídavku na dieťa a daňového bonusu, dnes máme pri školákoch ďalších približne 50 eur vo forme obedov zadarmo," zhodnotil predseda OĽANO Igor Matovič.



"Obedy zadarmo ako symbol prosociálneho charakteru vládnutia strany Smer-SD sa vracajú. Je hanbou, že boli pravicovou vládou zrušené," kritizoval predchádzajúce kroky vlády predseda opozičnej strany Robert Fico. Pravica obnovením týchto dotácií dala podľa neho za pravdu Smeru-SD, za ktorého vlády bolo opatrenie pôvodne zavedené.



Strana SaS hlasovala za novelu o hmotnej núdzi ako celok, pri návrhu dotácií na obedy sa zdržala. "Nemá zmysel robiť takúto sociálnu politiku voči ľuďom, ktorí na to nie sú príjmovo odkázaní. Toto sa tu teraz deje. Treba jasne povedať, že toto bola chyba," vyhlásil predseda liberálov Richard Sulík. Obed zadarmo je podľa neho vhodné poskytnúť iba tým deťom, ktorých rodičia nemajú dostatočné príjmy. "Ale tieto deti už obedy zadarmo majú aj dnes," pripomenul.