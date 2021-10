Doterajší zákon o Komore geodetov a kartografov by mal nahradiť nový

Bratislava 27. októbra (TASR) - Doterajší zákon o Komore geodetov a kartografov by mal od roku 2022 nahradiť nový. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý v stredu posunulo plénum parlamentu do druhého čítania.



Návrh zákona by mal nahradiť doterajší zákon číslo 216 z roku 1995, ktorý nedostatočne reflektuje zmeny v slovenskej legislatíve a v legislatíve EÚ.



Dôvodom vypracovania nového zákona je aj transpozícia európskej legislatívy do slovenskej. Návrh zákona napríklad dopĺňa ustanovenia o spôsobe uznávania odbornej kvalifikácie, registráciu hosťujúcich autorizovaných geodetov a kartografov, kompenzačné opatrenia a spoluprácu s registračnými orgánmi iných členských štátov EÚ.



Definuje tiež podobu pečiatky autorizovaného geodeta a kartografa a podobu pečiatky hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa, ako aj ich práva a povinnosti, dopĺňa niektoré dôležité definície z legislatívy transponovanej zo smerníc EÚ. Návrh tiež dopĺňa a precizuje ustanovenia doterajšieho zákona, ktoré neboli dostatočne obsiahnuté v pôvodnom znení a spôsobovali nejednoznačnosť v aplikačnej praxi.



Návrh zákona dopĺňa i definíciu a spôsob výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa v súlade s aplikačnou praxou, spresňuje organizáciu a činnosť orgánov komory a jej odborných komisií a postup disciplinárneho konania.



Potrebu vypracovania návrhu zákona si vyžiadala potreba logickejšieho usporiadania jednotlivých paragrafov a ustanovení doterajšieho zákona a doplnenie a spresnenie značného množstva ustanovení, ktoré nie je účelné riešiť novelizáciou doterajšieho zákona. Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2022.