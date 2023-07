Prezidentka podpísala novelu o dotovaní obedov pre osemročné gymnáziá

Bratislava 3. júla (TASR) - Okruh detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na obedy, sa rozšíri o žiakov, ktorí navštevujú prvý až štvrtý ročník osemročných gymnázií. Vyplýva to z novely zákona o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Návrh do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci Petra Krištúfková, Miloš Svrček a Jozef Šimko (všetci Sme rodina).



O dotácie budú môcť požiadať osemročné gymnáziá do 10. septembra tohto roka a poskytované im budú preddavkovo na obdobie od 1. septembra do 31. decembra 2023, a to najneskôr do 25. septembra 2023.



Poslanci k novele schválili aj pozmeňujúci návrh Petry Krištúfkovej. Nárok na dotovaný obed sa ním rozšíri aj o deti navštevujúce prvý ročník päťročného vzdelávacieho programu na strednej škole, prijaté po absolvovaní ôsmeho ročníka základnej školy. Rovnako bude mať nárok na dotáciu aj dieťa, ktoré si plní povinné predprimárne vzdelávanie v poslednom ročníku materskej školy individuálnou formou.



Novela bude účinná od 1. septembra 2023.



Od mája tohto roka majú dotované obedy deti základných škôl a posledných ročníkov materských škôl. Na dieťa v poslednom ročníku materskej školy je výška dotácie na stravu v sume 1,40 eura na deň. V prípade žiaka prvého stupňa základnej školy sa poskytuje dotácia na stravu v sume 2,10 eura na deň.