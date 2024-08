Dôvera amerických spotrebiteľov v auguste stúpla

Washington 16. augusta (TASR) - Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku sa v auguste 2024 zvýšila viac, ako analytici odhadovali, zatiaľ čo inflačné očakávania zostali nezmenené. Ukázali to v piatok predbežné výsledky prieskumu University of Michigan. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Podľa rýchleho odhadu Michiganskej univerzity sa index dôvery amerických spotrebiteľov v auguste 2024 zvýšil na 67,8 bodu zo 66,4 bodu v júli. Ekonómovia pritom odhadovali, že dosiahne 66,9 bodu.



Ide o prvý nárast indexu za päť mesiacov, aj keď v medziročnom porovnaní bol o 2,3 % nižší ako vlani v auguste.



Prispelo k tomu zlepšenie očakávaní v oblasti osobných financií a päťročného ekonomického výhľadu, ktorý dosiahol najvyššie hodnoty za štyri mesiace. Ale hodnotenie súčasnej situácie v ekonomike sa zhoršilo.



Konkrétne, čiastkový index súčasných ekonomických podmienok tento mesiac klesol na 60,9 bodu z júlových 62,7 bodu. Ale index spotrebiteľských očakávaní vzrástol na 72,1 zo 68,8 bodu v júli.



Zároveň ročné ani päťročné inflačné očakávania sa nezmenili, pričom ročné zostali na úrovni 2,9 % a päťročné na úrovni 3 %.



Prieskum odhalil tiež, že medzi spotrebiteľmi, ktorí podporujú demokratov, sa dôvera zvýšila o 6 % po tom, čo viceprezidentka Kamala Harrisová nahradila prezidenta Joea Bidena ako demokratického kandidáta na post prezidenta v novembrových voľbách.



U republikánov sa sentiment pohol opačným smerom a v auguste klesol o 5 %.



Prieskum ukázal tiež, že 41 % spotrebiteľov považuje Harrisovú za lepšiu kandidátku pre ekonomiku, zatiaľ čo 38 % opýtaných by volilo republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa.