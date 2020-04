Washington 9. apríla (TASR) - Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku tento mesiac prudko klesla, najstrmšie v histórii údajov a na najnižšiu úroveň za deväť rokov. To odráža obavy domácností z dôsledkov pandémie nového koronavírusu.



Predbežné výsledky prieskumu University of Michigan ukázali, že aprílový index dôvery amerických spotrebiteľov sa prepadol na 71 bodov z 89,1 bodu v marci.



Hlavný ekonóm spotrebiteľských prieskumov Richard Curtin poznamenal, že hodnota indexu sa za dva mesiace (marec, apríl) znížila až o 30 bodov, čo je nový rekord, ktorý je 50 % väčší ako predchádzajúci rekord.



K prudkému poklesu celkového indexu dôvery prispelo strmé zníženie čiastkového indexu súčasných ekonomických podmienok v apríli na 72,4 zo 103,7 bodu v marci. Pád tohto čiastkového ukazovateľa o 31,3 bodu je takmer dvojnásobný oproti predchádzajúcemu rekordnému poklesu.



Aj čiastkový index očakávaní spotrebiteľov sa v apríli znížil, a to na 70 bodov zo 79,7 bodu. Tento pokles nebol taký prudký ako doterajší rekord o 16,5 bodu v decembri 1980.



Tieto údaje naznačujú, že voľný pád dôvery bude ešte horší, ak pandémia nového koronavírusu a úmrtnosť nedosiahnu čoskoro vrchol a situácia sa nezačne zlepšovať, upozornil Curtin.



Pripomenul tiež, že ľudia by nemali očakávať rýchlej zotavenie a udržateľný rast ekonomiky po prekonaní pandémie, lebo budú sklamaní, a to povedie k ešte poklesu dôvery. „Spotrebitelia musia byť pripravení na dlhšiu a hlbšiu recesiu,“ dodal.



Pokiaľ ide o infláciu, prieskum odhalil, že ročné inflačné očakávania sa v apríli znížili na 2,1 % z 2,2 % v marci, zatiaľ čo päťročné inflačné očakávania vzrástli na 2,5 % z 2,3 %.