Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku klesla o niečo menej

Washington 24. apríla (TASR) - Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku v apríli klesla o niečo menej, ako naznačil rýchly odhad. Stále je však najnižšia za deväť rokov a jej aprílový pád bol najstrmší v histórii týchto údajov. Dôvodom sú obavy domácností z pandémie nového koronavírusu. Ukázali to spresnené výsledky prieskumu University of Michigan.



Konkrétne, index dôvery amerických spotrebiteľov sa v apríli znížil na 71,8, a nie 71 bodov, z 89,1 bodu v marci. Na ilustráciu, vo februári bol ešte na úrovni 101 bodov. To znamená pokles zhruba o 30 bodov za dva mesiace, čo je nový rekord. USA totiž čelia najväčšej hospodárskej kríze od 30. rokov minulého storočia. Za uplynulých päť týždňov už požiadalo o podporu v nezamestnanosti viac ako 25 miliónov Američanov. Ekonómovia odhadujú, že miera nezamestnanosti prudko vzrástla z 3,5 % pred niekoľkými mesiacmi na vyše 15 %.



Američania si uvedomujú, aký pochmúrny je výhľad hospodárstva. Naznačilo to strmé zníženie čiastkového indexu súčasných ekonomických podmienok v apríli na 73,4 bodu zo 103,7 bodu v marci (114,8 bodu vo februári). Spresnená hodnota indexu je aj v tomto prípade o niečo vyššia ako 72,4 bodu pri rýchlom odhade, ale aj tak ide o mimoriadne slabý výsledok.



Podobne aj čiastkový index očakávaní spotrebiteľov sa v apríli znížil o máličko menej, a to na 70,1 namiesto na 70 bodov zo 79,7 bodu v marci a 92,1 bodu vo februári. O máličko lepšie spresnené výsledky signalizujú nádej spotrebiteľov, že ekonomika by sa mohla začať v lete uzdravovať, aj keď neexistujú dôvody domnievať sa, že k tomu dôjde.



Richard Curtin, hlavný ekonóm prieskumu, v tejto súvislosti varoval, že dôvera sa môže opäť strmo prepadnúť, ak USA začnú otvárať svoju ekonomiku príliš skoro a dôjde k ďalšiemu vypuknutiu ochorenia. Ak sa tak stane, spotrebiteľská dôvera by mohla klesnúť pod doterajšie historické minimum 55,3 bodu z roku 2008 uprostred predchádzajúcej recesie, jednej z najhorších v modernej histórii USA.