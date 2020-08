PRIESKUM: Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku vzrástla

Washington 16. augusta (TASR) - Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku tento mesiac nečakane vzrástla, aj keď len mierne. Napriek tomu prekvapila analytikov, ktorí predpovedali jej pokles vzhľadom na neustále stúpajúci počet nových prípadov ochorenia COVID-19. Ukázali to predbežné výsledky prieskumu, ktoré zverejnila University of Michigan.



Podľa najnovších údajov sa index spotrebiteľskej dôvery v USA v auguste zvýšil na 72,8 zo 72,5 bodu v júli. Analytici pritom predpovedali jeho pokles na 72 bodov.



Hlavný ekonóm prieskumov Richard Curtin však pripomenul, že predbežná augustová hodnota indexu sa príliš nelíši od júlovej hodnoty ani od aprílového minima 71,8 bodu.



„Od apríla došlo k dvom významným zmenám, a to, že spotrebitelia sa stali pesimistickejšími, čo sa týka výhľadu hospodárstva v nasledujúcich piatich rokoch (príslušný čiastkový index klesol na -18 bodov), a optimistickejšími, pokiaľ ide o podmienky nákupu (21 bodov),“ uviedol Curtin.



Z prieskumu ďalej vyplýva, že čiastkový index súčasných ekonomických podmienok v auguste klesol na 82,5 z 82,8 bodu v predchádzajúcom mesiaci, zatiaľ čo index spotrebiteľských očakávaní sa zvýšil na 66,5 zo 65,9 bodu.



Prieskum tiež odhalil, že jednoročné inflačné očakávania zostávajú už tretí mesiac na úrovni 3 %, zatiaľ čo päťročné inflačné očakávania stúpli na 2,7 % z 2,6 %.



Spotrebitelia sa domnievajú, že pokles miery nezamestnanosti v jednotlivých štátoch sa výrazne spomalí a počítajú so zvýšením inflácie v nasledujúcom roku, uviedol Curtin. Dodal, že väčšina spotrebiteľov neočakáva návrat k obdobiu nepretržitého rastu nielen v nasledujúcom roku, ale ani v nasledujúcich piatich rokoch.