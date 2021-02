Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku prekvapujúco klesla

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Washington 12. februára (TASR) - Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku vo februári prekvapujúco klesla. Dôvodom bolo výrazné zhoršenie ich očakávaní najmä v prípade domácností s nižšími príjmami. Ukázali to v piatok výsledky najnovšieho prieskumu University of Michigan.Prieskum odhalil, že index spotrebiteľského sentimentu klesol vo februári na 76,2 bodu z januárových 79 bodov. Pokles prekvapil ekonómov, ktorí očakávali, že sa index zvýši na 80,8 bodu.Februárová hodnota indexu spotrebiteľského sentimentu je najnižšia od augusta 2020, keď dosiahol 74,1 bodu.Z prieskumu ďalej vyplýva, že aj čiastkový index očakávaní spotrebiteľov sa vo februári znížil na 69,8 zo 74 bodov v predchádzajúcom mesiaci.Len čiastkový index súčasných ekonomických podmienok vykázal oveľa miernejší pokles vo februári, a to na 86,2 z januárových 86,7 bodu.Vedúci prieskumov Richard Curtin po zverejnení výsledkov poznamenal, že k prekvapujúcemu poklesu celkového indexu prispelo najmä zhoršenie očakávaní v prípade domácností s príjmami nižšími ako 75.000 USD (61.942,52 eura).“ skonštatoval Curtin, podľa ktorého nové kolo masívnych stimulov pravdepodobne zníži finančné ťažkosti tých, ktorí majú najmenšie príjmy.(1 EUR = 1,2108 USD)