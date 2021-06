Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku vzrástla

Washington 11. júna (TASR) - Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku v júni vzrástla viac, ako analytici predpovedali. Obavy domácností z inflácie sa pritom zmiernili a Američania sú optimistickejší, pokiaľ ide o budúci hospodársky rast a zamestnanosť. Ukázal to v piatok prieskum University of Michigan.



Konkrétne, index dôvery amerických spotrebiteľov sa v júni zvýšil na 86,4 bodu po poklese na 82,9 bodu v máji. Ekonómovia pritom počítali s nárastom indexu na 84 bodov.



„Za júnovým rastom indexu boli predovšetkým domácnosti so stredným a vyšším príjmom, a tiež skôr budúce vyhliadky, ako súčasné podmienky v ekonomike,“ uviedol šéf prieskumov Richard Curtin.



Dodal, že očakávanie silnejšieho rastu ekonomiky pri prieskume nebolo prekvapením. A zároveň rekordný počet spotrebiteľov počíta s poklesom nezamestnanosti.



Presnejšie, čiastkový index očakávaní spotrebiteľov v júni stúpol na 83,8 zo 78,8 bodu v máji, zatiaľ čo index súčasných ekonomických podmienok sa zvýšil na 90,6 z 89,4 bodu.



Pokiaľ ide o infláciu, ročné inflačné očakávania sa v júni zmiernili na 4 % z májových 4,6 %. Aj päťročné inflačné očakávania klesli, a to na 2,8 % z 3 %.



Napriek tomu zmierneniu Curtin poznamenal, že rastúca inflácia zostáva hlavným zdrojom obáv spotrebiteľov.