Dôvera amerických spotrebiteľov vzrástla napriek očakávaniam menej

Washington 25. júna (TASR) - Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku v júni vzrástla menej, ako naznačoval predbežný odhad. Napriek tomu dosiahol príslušný ukazovateľ druhú najvyššiu hodnotu od začiatku pandémie ochorenia COVID-19. Ukázali to v piatok spresnené výsledky prieskumu University of Michigan.



Podľa najnovších údajov sa index dôvery amerických spotrebiteľov v júni zvýšil na 85,5 bodu z 82,9 bodu v máji. Predbežný odhad však signalizoval, že stúpne ešte viac, až na 86,4 bodu. Júnová hodnota indexu je však stále druhá najvyššia od začiatku pandémie vlani v marci.



Aj čiastkový index očakávaní spotrebiteľov bol po spresnení revidovaný smerom nadol, a to na 83,5 z predbežných 83,8 bodu, kam sa vyšplhal z májových 78,8 bodu.



Čiastkový index súčasných ekonomických podmienok po revízii v júni nakoniec klesol na 88,6 bodu z 89,4 bodu v máji, zatiaľ čo podľa rýchleho odhadu sa mal zvýšiť na 90,6 bodu.



Čo sa týka inflácie, v tomto prípade sa očakávania spotrebiteľov v júni zmiernili o niečo menej, a to na 4,2 % (namiesto na 4 %) z májových 4,6 %. Len päťročné inflačné očakávania zostali nezmenené aj po spresnení a klesli na 2,8 % z 3 % v máji.