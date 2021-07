Washington 30. júla (TASR) - Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku v júli klesla o niečo menej, ako naznačoval rýchly odhad. Dôvodom jej zníženia boli obavy domácností z rastúcej inflácie. Ukázal to v piatok aktualizovaný prieskum University of Michigan.



Podľa spresnených výsledkov sa index spotrebiteľskej dôvery v júli znížil na 81,2 bodu a nie na 80,8 bodu, z júnových 85,5 bodu. Ekonómovia pritom odhadovali, že sa hodnota júlového indexu ani po revízii nezmení a zostane na úrovni 80,8 bodu, čo bolo jej päťmesačné minimum.



Za júlovým poklesom indexu sú najmä sťažnosti domácností na vysoké ceny domov, vozidiel a tovarov dlhodobej spotreby, uviedol šéf prieskumov Richard Curtin.



Potvrdil to aj ukazovateľ ročných inflačných očakávaní, ktorý v júli stúpol na 4,7 % zo 4,2 % v júni, zatiaľ čo päťročné inflačné očakávania sa nezmenili a zostali na úrovni 2,8 %.



Prieskum odhalil tiež, že čiastkový index súčasných ekonomických podmienok sa znížil v júli na 84,5 z 88,6 bodu pred mesiacom, zatiaľ čo index spotrebiteľských očakávaní klesol na 79 bodov z 83,5 bodu.