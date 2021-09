Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku počas septembra vzrástla

Washington 17. septembra (TASR) - Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku v septembri ožila a mierne vzrástla po prudkom poklese v auguste na takmer desaťročné minimum. Napriek tomu zaostala za odhadmi analytikov. Prispelo k tmu zhoršenie nákupných podmienok v reakcii na rast cien. Ukázali to v piatok výsledky predbežného prieskumu University of Michigan.



Podľa rýchleho odhadu sa index spotrebiteľskej dôvery v najväčšej svetovej ekonomike v septembri zvýšil na 71 bodov zo 70,3 bodu v auguste, čo bola jeho najnižšia hodnota od decembra 2011. Ekonómovia však očakávali lepší výsledok, a to nárast indexu v septembri na 72,2 bodu.



„Prudký augustový prepad spotrebiteľského sentimentu sa skončil začiatkom septembra, ale malý zisk stále znamená, že spotrebitelia očakávajú najmenej priaznivé ekonomické vyhliadky za zhruba jednu dekádu,“ uviedol šéf prieskumov Richard Curtin.



Prieskum odhalil tiež, že čiastkový index očakávaní spotrebiteľov sa v septembri zvýšil na 67,1 zo 65,1 bodu, no zároveň, index súčasných ekonomických podmienok klesol na 77,1 zo 78,5 bodu v auguste.



Pokiaľ ide o infláciu, ročné inflačné očakávania v septembri vzrástli na 4,7 % z augustových 4,6 %, zatiaľ čo päťročné inflačné očakávania sa nezmenili a zostali na úrovni 2,9 %.



Podľa Curtina spotrebitelia síce považujú nárast inflácie za prechodný a veria, že ceny sa neskôr stabilizujú alebo by v budúcnosti mohli dokonca klesnúť, ale výsledkom je, že v súčasnosti odkladajú nákupy. To znamená spomalenie výdavkov v nasledujúcich mesiacoch a výraznejšie oživenie ekonomiky neskôr v priebehu roka 2022.