Washington 24. novembra (TASR) - Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku sa v novembri znížila, ale menej, ako naznačil rýchly odhad. Ukázali to spresnené výsledky prieskumu University of Michigan.



Konkrétne, index dôvery amerických spotrebiteľov v novembri po revízii klesol na 67,4 bodu namiesto na 66,8 bodu z októbrových 71,7 bodu. Napriek revízii je však aj spresnená hodnota indexu stále najnižšia od novembra 2011, keď dosiahla 63,7 bodu.



"Spotrebitelia vyjadrili v prieskume z novembra 2021 menej optimizmu ako kedykoľvek predtým za celé desaťročie, pokiaľ ide o vyhliadky ich vlastných financií, ako aj celkovej ekonomiky," uviedol hlavný ekonóm prieskumu Richard Curtin.



"Pokles bol spôsobený kombináciou rýchlo eskalujúcej inflácie a absencie federálnych politík, ktoré by účinne napravili inflačné škody na rozpočtoch domácností," dodal.



Prieskum ďalej odhalil, že jednoročné inflačné očakávania sa v novembri zvýšili na 4,9 % zo 4,8 % v októbri, zatiaľ čo päťročné inflačné očakávania vzrástli na 3 % z 2,9 %.



A zároveň čiastkový index súčasných ekonomických podmienok klesol v novembri na 73,6 zo 77,7 bodu v októbri a index spotrebiteľských očakávaní sa znížil na 63,5 zo 67,9 bodu.