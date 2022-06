Rastúce ceny narušili dôveru amerických spotrebiteľov v ekonomiku

Washington 10. júna (TASR) - Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku v júni klesla na najnižšiu úroveň pre tento mesiac v histórii prieskumov University of Michigan. Náladu domácností negatívne ovplyvnili rastúce ceny potravín, plynu a ďalších základných vecí.



Podľa predbežných výsledkov sa index dôvery amerických spotrebiteľov v júni 2022 znížil na 50,2 bodu z májových 58,4 bodu. To je jeho najmenšia hodnota pre mesiac jún v histórii prieskumov, ktorá sa datuje od polovice 70. rokov minulého storočia.



Ekonómovia pritom očakávali oveľa menší pokles indexu, na 58 bodov. "Spotrebiteľský sentiment klesol od mája o 14 %, pričom pokračoval v klesajúcom trende za uplynulý rok a dosiahol najnižšiu hodnotu, porovnateľnú s minimom dosiahnutým v polovici recesie v roku 1980," uviedla riaditeľka spotrebiteľských prieskumov Joanne Hsuová.



Dodala pritom, že všetky zložky indexu tento mesiac klesli. Konkrétne, index spotrebiteľských očakávaní sa znížil v júni na 46,8 z 55,2 bodu v máji, zatiaľ čo index súčasných ekonomických podmienok klesol na 55,4 zo 63,3 bodu.



Pokiaľ ide o infláciu, jednoročné inflačné očakávania sa v júni zvýšili na 5,4 % z 5,3 % v máji. A vzrástli aj päťročné inflačné očakávania na 3,3 % z 3 %.



"Takmer polovica (46 %) spotrebiteľov pripísala svoj negatívny názor inflácii, čo je nárast z 38 % v máji. Tento podiel bol prekročený iba raz od roku 1981, počas tzv. veľkej recesie (od decembra 2007 do júna 2009)," povedal Hsuová.