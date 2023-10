Washington 13. októbra (TASR) - Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku v októbri klesla viac, ako analytici predpovedali, na najnižšiu úroveň za päť mesiacov. Ukázal to v piatok prieskum University of Michigan. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Konkrétne, index dôvery amerických spotrebiteľov sa v októbri 2023 znížil na 63 bodov zo 68,1 bodu v septembri. To je jeho najmenšia hodnota za päť mesiacov. Ekonómovia pritom očakávali, že index klesne menej, na 67,4 bodu.



"Takmer všetky demografické skupiny zaznamenali pokles sentimentu, čo odzrkadľuje pokračujúci vplyv vysokých cien," uviedla Joanne Hsuová, riaditeľka spotrebiteľských prieskumov University of Michigan.



Poukázala pritom na nárast medziročných inflačných očakávaní tento mesiac na 3,8 % z 3,2 % v septembri, čo je najvyššia úroveň od mája 2023. Päťročný výhľad inflácie sa zvýšil na 3 % z 2,8 %.



Prieskum odhalil, že čiastkový index očakávaní spotrebiteľov klesol na 60,7 zo 66 bodov, čo je tiež najmenšia hodnota za päť mesiacov.



Hodnotenia osobných financií sa znížili o približne 15 %, predovšetkým v dôsledku výrazného nárastu obáv z inflácie a vyhliadky na podmienky na podnikanie v nasledujúcich 12 mesiacoch sa prepadli približne o 19 %. Dlhodobé podnikateľské podmienky sa však len málo zmenili. To naznačuje, že spotrebitelia veria, že zhoršenie ekonomických podmienok nebude trvať dlho, dodala Hsuová.