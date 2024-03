Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku nečakane klesla

Washington 1. marca (TASR) - Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku vo februári nečakane klesla, prvýkrát za tri mesiace. Dôvodom sú obavy domácností z vývoja ekonomiky. Ukázali to v piatok spresnené výsledky prieskumu University of Michigan. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Presnejšie, index dôvery amerických spotrebiteľov University of Michigan vo februári klesol na 76,9 bodu z januárových 79 bodov. Rýchly odhad pritom signalizoval, že sa, naopak, zvýši na 79,6 bodu. Ekonómovia očakávali, že hodnota indexu nebude revidovaná.



Prieskum ďalej odhalil, že aj čiastkový index súčasných ekonomických podmienok bol revidovaný smerom nadol na nižšie na 79,4 z 81,5 bodu a index očakávaní na 75,2 zo 78,4 bodu.



Zároveň, ročné inflačné očakávania sa vo februári zvýšili na 3 % z 2,9 % v januári, zatiaľ čo dlhodobé, päťročné inflačné očakávania zostali nezmenené na úrovni 2,9 %.