Washington 24. mája (TASR) - Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku v máji klesla o niečo menej, ako naznačil rýchly odhad. Stále je však najnižšia za šesť mesiacov. Dôvodom sú obavy domácností z vývoja ekonomiky. Ukázali to v piatok spresnené výsledky prieskumu University of Michigan. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Podľa prieskumu index dôvery amerických spotrebiteľov sa v máji 2024 znížil na 69,1 bodu, namiesto na 67,4 bodu pri rýchlom odhade, z aprílových 77,2 bodu. Jeho hodnota je však stále najmenšia za šesť mesiacov, od novembra minulého roka.



Ekonómovia pritom očakávali, že index nebude revidovaný.



Spotrebiteľov zvlášť znepokojuje trh práce. Obávajú sa, že miera nezamestnanosti sa zvýši a rast príjmov sa spomalí. Názory spotrebiteľov ovplyvnili aj vyhliadky na pokračovanie vysokých úrokových sadzieb, uviedla riaditeľka spotrebiteľských prieskumov Joanne Hsuová. "Tieto zhoršujúce sa očakávania naznačujú, že viaceré faktory predstavujú riziko poklesu spotrebiteľských výdavkov," dodala.



K poklesu celkového indexu dôvery prispel čiastkový index súčasných ekonomických podmienok, ktorý sa v máji znížil na 69,6 bodu zo 79 bodov v apríli, zatiaľ čo index spotrebiteľských očakávaní klesol na 68,8 bodu zo 76 bodov.



Správa University of Michigan tiež ukázala, že ročné inflačné očakávania v máji vzrástli menej ako pri rýchlom odhade, a to na 3,3 % namiesto na 3,5 % z 3,2 % v apríli. Sú však najvyššie za šesť mesiacov.



A zároveň, päťročné inflačné očakávania zostali v máji na aprílovej úrovni 3 %, zatiaľ čo rýchly odhad signalizoval, že stúpnu na 3,1 %.