Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku v novembri klesla
Index spotrebiteľských očakávaní sa znížil miernejšie na šesťmesačné minimum 49 bodov z októbrových 50,3 bodu.
Autor TASR
Ann Arbor 7. novembra (TASR) - Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku v novembri klesla viac, ako analytici očakávali. Dosiahla pritom najnižšiu úroveň za takmer 3,5 roka. Dôvodom sú obavy domácností z ekonomických dôsledkov najdlhšej odstávky federálnej vlády v histórii USA. Ukázali to v piatok predbežné výsledky prieskumu University of Michigan. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Podľa prieskumu sa index spotrebiteľskej dôvery University of Michigan v novembri znížil na 50,3 bodu z 53,6 bodu v októbri. Ekonómovia pritom odhadovali, že klesne len na 53,2 bodu.
Novembrový index je druhý najnižší v histórii a tesne nad minimom z júna 2022, keď dosiahol 50 bodov.
Prieskum ďalej odhalil, že čiastkový index súčasných ekonomických podmienok sa v novembri prepadol na 52,3 z 58,6 bodu v októbri, čo je jeho historické minimum.
Index spotrebiteľských očakávaní sa znížil miernejšie na šesťmesačné minimum 49 bodov z októbrových 50,3 bodu.
Inflačné očakávania boli zmiešané, pričom ročné inflačné očakávania sa mierne zvýšili na 4,7 % zo 4,6 % v októbri, zatiaľ čo dlhodobé päťročné očakávania klesli na 3,6 % z 3,9 %.
„Pokles dôvery v tomto mesiaci sa rozšíril v celej populácii bez ohľadu na vek, príjem a politickú príslušnosť,“ povedala riaditeľka prieskumov spotrebiteľov Joanne Hsuová.
Dodala, že spotrebitelia teraz vyjadrujú obavy z potenciálnych negatívnych ekonomických dôsledkov pozastavenia činnosti americkej vlády, keďže patová situácia trvá už viac ako mesiac.
