< sekcia Ekonomika
Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku v decembri vzrástla
Index spotrebiteľskej dôvery Michiganskej univerzity sa v decembri 2025 zvýšil na 53,3 bodu z 51 bodov v novembri.
Autor TASR
Washington 5. decembra (TASR) - Americkým spotrebiteľom sa v decembri zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku vzrástla po poklese v novembri na najnižšiu úroveň za takmer 3,5 roka. Ukázali to v piatok predbežné výsledky prieskumu University of Michigan. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Index spotrebiteľskej dôvery Michiganskej univerzity sa v decembri 2025 zvýšil na 53,3 bodu z 51 bodov v novembri. Decembrová hodnota indexu prekonala odhady analytikov, ktorí očakávali, že dosiahne 52 bodov.
K prvému zvýšeniu hlavného indexu dôvery za päť mesiacov prispel nárast čiastkového indexu spotrebiteľských očakávaní na 55 z novembrových 51 bodov. To je jeho najvyššia hodnota za štyri mesiace.
No zároveň subindex súčasných ekonomických podmienok v decembri mierne klesol na 50,7 z 51,1 bodu v novembri, čo naďalej poukazuje na krehkosť vnímania verejných financií spotrebiteľmi.
Inflačné očakávania na nasledujúci rok sa zmiernili na 4,1 % zo 4,5 % a sú najnižšie od januára. Podobne aj päťročné inflačné očakávania klesli na 3,2 % z 3,4 %.
