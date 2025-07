Dôvera amerických spotrebiteľov v júli vzrástla

Ann Arbor 18. júla (TASR) - Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku v júli 2025 vzrástla. Ukázali to v piatok výsledky prieskumu University of Michigan. A hoci inflačné očakávania klesli, domácnostiam stále hrozí riziko zvýšenia cenových tlakov v budúcnosti. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Podľa predbežného odhadu sa index dôvery amerických spotrebiteľov v júli zvýšil na 61,8 bodu z júnových 60,7 bodu. Ekonómovia pritom odhadovali, že index stúpne na 61,5 bodu.



Prieskum ďalej odhalil, že aj čiastkový index súčasných podmienok sa v júli zvýšil, a to na 66,8 zo 64,8 bodu. A subindex očakávaní vzrástol na 58,6 z 58,1 bodu. Ale v prípade osobných financií očakávania spotrebiteľov klesli približne o 4 %.



Medzitým ročné inflačné očakávania klesli, druhý mesiac po sebe, a to na 4,4 % z 5 % v júni. Aj dlhodobé, päťročné inflačné očakávania sa znížili, na 3,6 % zo 4 %.



Oba ukazovatele sú najnižšie od februára, ale zostávajú nad úrovňou z decembra 2024, čo naznačuje, že spotrebitelia stále vnímajú značné riziko, že inflácia v budúcnosti vzrastie.



„Hoci dôvera dosiahla najvyššiu hodnotu za päť mesiacov, zostáva o 16 % nižšia ako v decembri 2024 a je hlboko pod svojím historickým priemerom,“ povedala Joanne Hsuová, riaditeľka spotrebiteľských prieskumov.



„Spotrebitelia pravdepodobne nezískajú späť svoju dôveru v ekonomiku, pokiaľ si nebudú istí, že inflácia sa nezhorší, napríklad ak sa obchodná politika v dohľadnej budúcnosti stabilizuje,“ dodala.