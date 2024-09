Dôvera amerických spotrebiteľov v septembri vzrástla

Ann Arbor 13. septembra (TASR) - Americkým spotrebiteľom sa v septembri 2024 zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku vzrástla na najvyššiu úroveň za štyri mesiace. Dôvodom je klesajúca inflácia. Ukázali to v piatok predbežné výsledky prieskumu University of Michigan, ktoré odhalili tiež, že Američania zostávajú opatrní pred novembrovými prezidentskými voľbami. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa týchto výsledkov sa index dôvery amerických spotrebiteľov tento mesiac zvýšil na 69 bodov zo 67,9 bodu v auguste. Ekonómovia pritom očakávali, že dosiahne 68,5 bodu. Septembrová hodnota indexu je najvyššia od mája.



"Nárast bol spôsobený zlepšením nákupných podmienok a priaznivejšími cenami. Zlepšili sa aj medziročné očakávania týkajúce sa osobných financií a ekonomiky, a to aj napriek miernemu oslabeniu názorov na trh práce," povedala riaditeľka spotrebiteľských prieskumov Joanne Hsuová.



Čiastkový index súčasných ekonomických podmienok sa v septembri zvýšil na 62,9 zo 61,3 bodu v auguste a index očakávaní vzrástol na 73 zo 72,1 bodu. Oba prekonali prognózy vo výške 61,5 a 71 bodov.



Zároveň ročné inflačné očakávania klesli, už štvrtý mesiac po sebe, a to na 2,7 % z 2,8 % v auguste. To je najnižšia úroveň od decembra 2020.



Na druhej strane päťročné inflačné očakávania sa zvýšili na 3,1 % z 3 % v predchádzajúcom mesiaci a sú najvyššie od vlaňajšieho novembra.