Dôvera amerických stavbárov v auguste klesla

Washington 15. augusta (TASR) - Americkým stavbárom sa v auguste zhoršila nálada a ich dôvera klesla, prvýkrát v tomto roku. Dôvodom sú rastúce úrokové sadzby z hypoték a tvrdohlavo vysoká inflácia, ktoré odrádzajú potenciálnych kupcov nehnuteľností. Ukázal to v utorok prieskum banky Wells Fargo a Národného združenia staviteľov domov (NAHB). TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Podľa výsledkov prieskumu sa index dôvery amerických stavbárov v auguste znížil na 50 bodov z júlového 13-mesačného maxima 56 bodov. Ekonómovia pritom odhadovali, že hodnota indexu zostane v auguste nezmenená, na úrovni 56 bodov.



Dôveru stavbárov do značnej miery podkopal pokles záujmu potenciálnych kupujúcich v auguste. Príslušný čiastkový index sa znížil na 34 bodov z ročného maxima 40 bodov v júli. A zároveň čiastkový index súčasného predaja rodinných domov klesol na 57 zo 62 bodov.



V prvej polovici roka pritom dôvera stavbárov vytrvalo rástla, keďže dopyt po nových domoch podporil nedostatok voľných, už existujúcich domov na trhu. A to aj napriek zvýšeniu úrokových sadzieb centrálnej banky Fed o 525 bázických bodov od marca 2022, ktoré zdvihlo úrokové sadzby z hypoték minulý mesiac nad 7 %. Mnohí súčasní majitelia domov sa tak zdráhajú dať svoje domy na predaj pre zdraženie financovania nehnuteľností



Štvrtina všetkých stavbárov v auguste znížila ceny, aby podporili predaj. Ale ich očakávania sa zhoršili, pričom subindex predaja domov v nasledujúcich šiestich mesiacov klesol o 4 body na 59 bodov. To naznačuje, že podiel stavebníkov, ktorí znižujú ceny, by mohol ďalej rásť, aby motivovali kupujúcich. Rozsiahlejšie znižovanie cien by bolo vítanou správou pre centrálnu banku, ktorá sa agresívnym dvíhaním úrokov snaží skrotiť infláciu.