Dôvera amerických stavbárov v ekonomiku sa v septembri zhoršila

Washington 19. septembra (TASR) - Dôvera amerických stavbárov v ekonomiku sa tento mesiac nečakane zhoršila, čo do veľkej miery ovplyvňujú vysoké úrokové sadzby hypoték. Poukázal na to najnovší prieskum banky Wells Fargo a Národného združenia staviteľov domov (NAHB). Informoval o tom portál RTTNews.



Index dôvery amerických stavbárov NAHB a Wells Fargo klesol v septembri na 45 bodov z 50 bodov v auguste. Je to prepad indexu druhý mesiac v rade, keď aj v auguste sa v porovnaní s júlom prepadol o päť bodov. Septembrová hodnota indexu je, navyše, prvýkrát od apríla pod 50-bodovou úrovňou, ktorá oddeľuje rast v sektore od poklesu.



"Vysoké úrokové sadzby pri hypotekárnych úveroch sa jednoznačne odrážajú na spotrebiteľskom dopyte a dôvere stavbárov," povedal hlavný ekonóm NAHB Robert Dietz. Stále viac potenciálnych kupcov nehnuteľností totiž podľa neho odkladá svoje rozhodnutie kúpiť dom na neskoršie obdobie, keď úrokové sadzby klesnú.