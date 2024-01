Dôvera amerických staviteľov vzrástla v januári najviac za takmer rok

New York 18. januára (TASR) - Nálada amerických staviteľov pokračovala na začiatku tohto roka v raste, pričom zaznamenala najvyššiu úroveň za štyri mesiace a najvýraznejší rast za takmer rok. Prispel k tomu pokles úrokových sadzieb z hypotekárnych úverov, čo zvýšilo šance na bývanie väčšiemu počtu záujemcov. Ukázali to výsledky prieskumu banky Wells Fargo a Národnej asociácie staviteľov domov (NAHB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Index dôvery amerických staviteľov zostavovaný NAHB a Wells Fargo vzrástol v januári na 44 bodov z decembrovej hodnoty 37 bodov. Je to najvyššia hodnota indexu od septembra a najvýraznejší posun v rámci indexu od februára minulého roka. Výsledky prekonali aj očakávania ekonómov, ktorí počítali s rastom indexu iba na 39 bodov.



"Nižšie úrokové sadzby z hypoték zlepšili dostupnosť na trhu s bývaním a niektorých kupcov, ktorých v predchádzajúcich mesiacoch vytlačili zvýšené náklady na pôžičky, vrátili späť na trh," povedala šéfka NAHB Alicia Hueyová.



Úrokové sadzby z hypoték zaznamenali v októbri takmer 8 %, čo bola najvyššia úroveň za posledné dve desaťročia. Odvtedy však výrazne klesli po tom, ako americká centrálna banka naznačila, že s ďalším zvyšovaním úrokových sadzieb už skončila.