Dôvera belgických podnikateľov dosiahla v júni historické maximum

Brusel 24. júna (TASR) - Belgickým podnikateľom sa aj v júni zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku vzrástla na najvyššiu úroveň v histórii týchto prieskumov. Ukázali to vo štvrtok výsledky najnovšieho z nich. Prispel k tomu optimizmus podnikateľov vo výrobe, ako aj v sektore služieb a v maloobchode.



Podľa prieskumu sa index dôvery belgických podnikateľov v júni zvýšil, už siedmy mesiac po sebe, a to na 9,8 bodu zo 6,5 bodu v máji. To je najvyššia hodnota tohto indexu od začiatku prieskumov v roku 1980.



Pod tento výsledok sa podpísalo zvýšenie dôvery podnikateľov vo výrobe na 8,8 bodu z májových 4,9 bodu, aj zlepšenie dôvery v sektore služieb (na 18,7 zo 14,8 bodu) a v maloobchode (na -3,5 z -6,5 bodu). Len dôvera v stavebníctve v júni klesla na 9,3 z 9,7 bodu po piatich mesiacoch vytrvalého rastu.