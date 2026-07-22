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< sekcia Ekonomika

Dôvera belgických spotrebiteľov sa v júli posilnila

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Šanóny, ilustračné foto z 5.4.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Posilnila sa väčšina zložiek indexu dôvery.

Autor TASR
Brusel 22. júla (TASR) - Nálada spotrebiteľov v Belgicku sa v júli zlepšila. Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavuje centrálna banka krajiny, sa posilnil na -5 bodov z úrovne -7 bodov, na ktorej bol v predchádzajúcom mesiaci. Nálada sa podľa tohto indexu zlepšila už štvrtý mesiac v rade. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Posilnila sa väčšina zložiek indexu dôvery. Ukazovateľ očakávaní v oblasti hospodárskeho výhľadu krajiny sa zlepšil na -27 bodov z hodnoty -31 bodov, hoci zostal hlboko v negatívnom teritóriu. Indikátor očakávaní týkajúcich sa finančnej situácie domácností zostal na úrovni -2 body, ale ukazovateľ hodnotenia schopnosti sporiť stúpol na 23 bodov z júnových 19 bodov.

Vnímanie situácie na trhu práce sa však tento mesiac mierne zhoršilo. Ukazovateľ očakávaného rastu nezamestnanosti sa posilnil na 14 bodov z úrovne 13 bodov, na ktorej bol v júni. Hodnota ukazovateľa sa tak vrátila na úroveň, na ktorej bola pred dvomi mesiacmi.
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