Dôvera belgických spotrebiteľov v apríli klesla
Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý banka zostavuje, klesol na hodnotu -9 bodov z marcovej úrovne -6 bodov.
Autor TASR
Brusel 22. apríla (TASR) - Nálada domácností v Belgicku sa zhoršila, a to najmä v dôsledku rastúcich obáv z nezamestnanosti. Uviedla to v stredu centrálna banka krajiny. Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý banka zostavuje, klesol na hodnotu -9 bodov z marcovej úrovne -6 bodov. Aprílová hodnota indexu je najnižšia od rovnakého mesiaca minulého roka, v ktorom sa index nachádzal až na úrovni -14 bodov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ukazovateľ odzrkadľujúci očakávania belgických domácností v otázke ich finančnej situácie v najbližších 12 mesiacoch sa takisto oslabil, a to na -5 bodov z hodnoty -3 body. Indikátor hodnotenia schopnosti sporiť zostal v pozitívnom teritóriu, ale klesol na 18 bodov z marcových 22 bodov.
Mierne sa v apríli zlepšili názory belgických spotrebiteľov na širší výhľad hospodárstva. Index, ktorých ich mapuje, sa posilnil na -43 bodov z hodnoty -45 bodov, na ktorej bol v predošlom mesiaci. Obavy Belgičanov z nezamestnanosti sa však prudko zvýšili, pričom index, ktorý ukazuje ich rast, stúpol na 6 bodov z marcových -3 bodov.
