Dôvera britských domácností v ich financie dosiahla vo februári rekord

Londýn 17. februára (TASR) - Optimizmus britských domácností v súvislosti s ich finančnou situáciou dosiahol vo februári rekordnú úroveň. Ukázal to prieskum spoločnosti IHS Markit, ktorý je najnovším dôkazom o silnejúcej dôvere spotrebiteľov od presvedčivého víťazstva premiéra Borisa Johnsona v predčasných voľbách vlani v decembri.



Konkrétne, index financií domácností, ktorý odráža názor spotrebiteľov na ich osobné financie, vyskočil vo februári na 47,6 bodu zo 44,6 bodu v januári, a je tak najvyšší od začiatku prieskumov pred 11 rokmi.



Najnovšia hodnota indexu tak naznačuje niekoľko vývojových trendov. Jedným z nich je pokračovanie doterajšej umiernenej politiky centrálnej banky (Bank of England, BoE) aj optimizmus v súvislosti s aktuálnymi ekonomickým vyhliadkam Spojeného kráľovstva. Uviedol to ekonóm IHS Markit Joe Hayes.



BoE sa minulý mesiac rozhodla neznížiť úrokové sadzby, pretože po spomalení ekonomiky na konci roka 2019 zaznamenala prvé známky jej ožívania. Guvernér BoE Mark Carney minulý týždeň uviedol, že došlo k zvýšeniu dôvery podnikateľov a „do istej miery k posilneniu dôvery spotrebiteľov“.



Johnsonovo volebné víťazstvo ukončilo neistotou okolo brexitu a Británia 31. januára opustila Európsku úniu (EÚ).



Prieskum IHS Markit ukázal, že domácnosti očakávajú ďalšie spomalenie inflácie a zvýšenie cien nehnuteľností, zatiaľ čo ich obavy o istotu zamestnania sa zmiernili.



Podiel respondentov, ktorí očakávajú zníženie úrokovej sadzby BoE, však vzrástol na 27 % a je tak najvyšší od posledného zníženia úrokov BoE v auguste 2016. A naopak, podiel opýtaných, ktorí očakávajú zvýšenie úrokovej sadzby v nasledujúcich 12 mesiacoch klesol na 49 % z 58 % v januárovej správe.