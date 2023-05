Dôvera britských firiem v ekonomiku v máji klesla

Londýn 31. mája (TASR) - Dôvera britských podnikov v ekonomiku zaznamenala tento mesiac pokles, prvý za tri mesiace. Poukázal na to v stredu zverejnený prieskum LLoyds Bank, o výsledkoch ktorého informovala agentúra Reuters.



Lloyds Bank Business Barometer, ktorý meria dôveru firiem v ekonomiku, dosiahol v máji 28 %, zatiaľ čo v mesiaci predtým to bolo 33 %. Je to prvý pokles dôvery od februára.



"Britská ekonomika sa vyhla priamemu poklesu, čo naznačuje určitú úroveň odolnosti," povedal ekonóm z LLoyds Bank Hann-Ju Ho. Na druhej strane, aj keď sa ekonomike darí viac, než sa pôvodne čakalo, inflácia sa zasa vyvíja v porovnaní s očakávaniami o niečo horšie.



Medziročná miera inflácie v Británii dosiahla v apríli 8,7 %, čo je najnižšia úroveň za viac než rok, trhy však očakávali ešte výraznejšie spomalenie rastu spotrebiteľských cien. Počítali so zmiernením inflácie až na 8,2 %. Rast spotrebiteľských cien okrem toho vysoko presahuje inflačný cieľ centrálnej banky, ktorý je stanovený na 2 %.