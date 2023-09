Dôvera britských firiem v ekonomiku v septembri klesla

Londýn 29. septembra (TASR) - Po tom, ako minulý mesiac vrástla na najvyššiu úroveň za 1,5 roka, zaznamenala dôvera britských firiem v ekonomiku tento mesiac pokles. Poukázali na to v piatok zverejnené výsledky prieskumu Lloyds Bank, o ktorých informovala agentúra Reuters. Najnovšie údaje sú ďalším signálom spomaľovania tempa rastu britského hospodárstva.



Lloyds Bank Business Barometer, ktorý meria dôveru firiem v ekonomiku, dosiahol v septembri 36 %. V auguste zaznamenal 18-mesačné maximum 41 %. Na prieskume sa zúčastnilo približne 1200 podnikov.



Aj keď obraz, ktorý prezentuje tento ukazovateľ, nie je taký nepriaznivý ako v prípade niektorých ďalších, aj údaje o dôvere britských firiem poukazujú na spomaľujúci sa rast ekonomiky. Práve na to poukázala britská centrálna banka, keď minulý týždeň ponechala úrokové sadzby nezmenené.



Ekonóm z divízie komerčného bankovníctva Lloyds Bank Hann-Ju Ho uviedol, že rozhodnutie Bank of England (BoE) by mohlo podnikateľskú dôveru v nasledujúcich mesiacoch zvýšiť. "Aj keď ekonomické prostredie je naďalej neisté, krok BoE pravdepodobne podporí náladu vo firmách," povedal.