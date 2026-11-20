< sekcia Ekonomika
Dôvera britských spotrebiteľov sa po októbrovom prepade zlepšila
Rast dôvery bol predovšetkým výsledkom ochoty spotrebiteľov robiť veľké nákupy. Ukazovateľ tejto ochoty stúpol o 5 bodov na -17 bodov.
Autor TASR
Londýn 20. novembra (TASR) - Nálada spotrebiteľov vo Veľkej Británii sa v novembri mierne zlepšila. Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavuje spoločnosť GfK, sa posilnil o 2 body na úroveň -22 bodov. V októbri však index klesol najprudšie od pandémie COVID-19. Novembrové zlepšenie bolo v súlade s očakávaniami trhu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast dôvery bol predovšetkým výsledkom ochoty spotrebiteľov robiť veľké nákupy. Ukazovateľ tejto ochoty stúpol o 5 bodov na -17 bodov. Prieskum spoločnosti GfK ukázal, že britskí spotrebitelia lepšie hodnotia aj všeobecnú ekonomickú situáciu a výhľad hospodárstva.
Domácnosti vo Veľkej Británii však naďalej čelia tlaku zo strany pretrvávajúcej inflácie a vyšších nákladov na pôžičky po tom, ako centrálna banka krajiny tento mesiac zdvihla svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na 4 % z úrovne 3,75 %. Britská inflácia v októbri stúpla na úroveň 3,6 %, pričom centrálna banka očakáva, že do polovice budúceho roka sa môže priblížiť k hodnote 5 %.
Rast dôvery bol predovšetkým výsledkom ochoty spotrebiteľov robiť veľké nákupy. Ukazovateľ tejto ochoty stúpol o 5 bodov na -17 bodov. Prieskum spoločnosti GfK ukázal, že britskí spotrebitelia lepšie hodnotia aj všeobecnú ekonomickú situáciu a výhľad hospodárstva.
Domácnosti vo Veľkej Británii však naďalej čelia tlaku zo strany pretrvávajúcej inflácie a vyšších nákladov na pôžičky po tom, ako centrálna banka krajiny tento mesiac zdvihla svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na 4 % z úrovne 3,75 %. Britská inflácia v októbri stúpla na úroveň 3,6 %, pričom centrálna banka očakáva, že do polovice budúceho roka sa môže priblížiť k hodnote 5 %.