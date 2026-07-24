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< sekcia Ekonomika

Dôvera britských spotrebiteľov sa v júli zlepšila na najlepšiu úroveň

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

Trh očakával, že index dôvery britských spotrebiteľov sa zlepší menej výrazne, a to na -21 bodov.

Autor TASR
Londýn 24. júla (TASR) - Nálada spotrebiteľov vo Veľkej Británii sa v júli zlepšila. Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavuje spoločnosť GfK, sa posilnil na -17 bodov z júnovej hodnoty -23 bodov. Dostal sa tak na najlepšiu úroveň od januára. Zároveň išlo o jeho najvýraznejšie medzimesačné posilnenie od novembra 2023. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Trh očakával, že index dôvery britských spotrebiteľov sa zlepší menej výrazne, a to na -21 bodov. Posilneniu nálady pomohol optimizmus v súvislosti s vymenovaním nového premiéra Andyho Burnhama a nádeje na zmiernenie napätia na Blízkom východe.

Ukazovateľ hodnotenia vývoja ekonomiky v uplynulých dvanástich mesiacoch sa zlepšil o 10 bodov na hodnotu -39 bodov. Ide o najlepšiu úroveň tohto ukazovateľa od záveru roka 2024. Indikátor očakávaní na nasledujúcich dvanásť mesiacov vzrástol o 8 bodov na -28 bodov. Je to jeho najvyššia hodnota od októbra 2024. Posilnil sa aj ukazovateľ plánov na väčšie nákupy, a to o 8 bodov na hodnotu -12 bodov, čiže sa dostal na najsilnejšiu úroveň od začiatku roka.
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