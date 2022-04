Dôvera britských spotrebiteľov v ďalší vývoj ekonomiky v apríli klesla

Londýn 22. apríla (TASR) - Dôvera britských spotrebiteľov v ďalší vývoj ekonomiky klesla v apríli na takmer historické minimum, keďže rastúca inflácia a úrokové sadzby zasiahli financie domácností. Ukázali to v piatok predbežné údaje renomovaného inštitútu pre prieskum trhu GfK, o ktorých informuje TASR.



Podľa výsledkov prieskumu sa index spotrebiteľskej dôvery v Spojenom kráľovstve v apríli znížil na -38 bodov z -31 bodov v marci. Všetkých päť čiastkových ukazovateľov, z ktorých sa zostavuje výsledný index dôvery, pritom v apríli zamierilo nadol.



„Existujú jasné dôkazy, že Briti si dvakrát premyslia svoje nákupy, ako to ukázal pokles čiastkového indexu veľkých nákupov, nepovažujú túto dobu za vhodný čas na nákupy,“ povedal Joe Staton, riaditeľ klientskej stratégie v GfK.



To nie je dobré pre index dôvery ani pre ekonomiku. A vzhľadom na slabé vyhliadky na akékoľvek zlepšenie situácie v blízkej budúcnosti Staton predpovedá ďalšie poklesy indexu.



Prieskum odhalil, že čiastkový index, ktorý odráža minulé zmeny v osobných financiách, klesol v apríli o šesť bodov na -19 bodov. Podobne aj ukazovateľ budúceho vývoja osobných financií sa znížil o osem bodov na -26 bodov.



Hodnotenie celkovej ekonomickej situácie sa tiež zhoršilo. Ukazovateľ minulej situácie v ekonomike pritom klesol o deväť bodov na -60 bodov a výhľad všeobecných ekonomických podmienok sa znížil v apríli o šesť bodov na -55 bodov.